Giel Beelen mist eigen radioshow door kapotte telefoon

Radio-dj Giel Beelen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag zijn eigen radioshow gemist. De reden voor zijn afwezigheid blijkt een kapotte telefoon te zijn.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Beelen (een deel van) zijn radioshow mist. Onlangs kwam de dj al te laat voor zijn eigen uitzending omdat hij zich verslapen had. Giel kon destijds nog het laatste half uur van zijn show presenteren. In de nacht van dinsdag op woensdag ging het echter weer mis.

De radio-dj bleek zich opnieuw te hebben verslapen. “Giel zijn telefoon liet hem vorige week al in de steek, en heeft het vannacht helemaal begeven”, vertelt een woordvoerder van BNNVARA aan verschillende media, waaronder het AD. “Hierdoor heeft hij tot zijn spijt zijn show niet kunnen presenteren, wat we erg vervelend vinden voor zijn luisteraars. Natuurlijk spreekt BNNVARA hierover vandaag met Giel, maar over de inhoud hiervan doen we verder geen mededelingen.”

Nachtduo Rick van Velthuysen en Erik-Jan Rosendahl, normaliter tot 4:00 ’s nachts op de radio te horen, nam de presentatie over. Zij bleven tot 6:00 uur aan het woord.

Bron: AD

