Tino Martin verplaatst ‘Voor Iedereen Tour’ naar 2021

Tino Martin heeft zijn ‘Voor Iedereen Tour’ naar 2021 moeten verplaatsen. De volkszanger komt volgend jaar naar onder andere Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam.

Martin kondigde onlangs zijn ‘Voor Iedereen Tour’ aan, die de zanger in het najaar van 2020 langs verschillende zalen zou brengen. Door de aanhoudende coronacrisis moest de volkszanger echter besluiten om zijn concerten te verplaatsen. De shows zijn inmiddels van een nieuwe datum voorzien.

Tino reist in 2021 langs de volgende zalen:

Reeds gekochte tickets blijven gewoon geldig voor de nieuwe data. Daarnaast zijn er nog kaarten verkrijgbaar via de website van de zanger.

Door de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus is het dit najaar niet mogelijk om de show te doen zoals dat origineel gepland was. De nieuwe datum wordt 18 april 2021.

