Buma/Stemra sluit licentieovereenkomst met videoplatform TikTok

Buma/Stemra en TikTok sluiten licentieovereenkomst

Buma/Stemra meldt de nieuwe overeenkomst in een persbericht. Volgens de organisatie bouwt de overeenkomst voort op de bestaande relatie tussen de beide partijen. Videoplatform TikTok heeft enkel in Europa al 100 miljoen actieve gebruikers.

Als onderdeel van de overeenkomst gaat TikTok samenwerken met leden van Buma/Stemra. Daardoor kunnen schrijvers en uitgevers van muziek de mogelijkheden van het platform optimaal benutten. “TikTok geeft een grote impuls aan muziekgebruik via het platform voor korte video’s. Het speelt ook een groeiende rol bij de verbinding tussen muziekmakers en een wereldwijd publiek, door het aanbieden van een open podium waarop hun talent ontdekt kan worden en gebruikt kan worden in video’s”, schrijft Buma/Stemra in het persstatement.

Positieve financiële gevolgen

Ole Obermann, Global Head of Music van TikTok, is blij met de overeenkomst. Obermann benadrukt dat de samenwerking positieve financiële gevolgen zal hebben voor veel Nederlandse artiesten: “Deze overeenkomst met Buma/Stemra verzekert de betaling van gelden uit het auteursrecht aan Nederlandse muziekauteurs en onderstreept de inzet van TikTok om makers te betalen als hun muziek is gebruikt. Muziekliefhebbers wereldwijd kunnen hun eigen creativiteit kwijt op ons platform, gebruikmakend van het muzikale talent van gerenommeerde Nederlandse producenten, DJ’s en songwriters. Ik ben heel blij dat we voortbouwen op de bestaande relatie en zo deze meerjarige overeenkomst hebben kunnen sluiten.”

Ook Bernard Kobes, CEO van Buma/Stemra, is reageert verheugd op de overeenkomst: “We zijn heel blij dat de stevige, maar constructieve onderhandelingen met TikTok hebben geleid tot deze overeenkomst. Het is goed nieuws voor onze schrijvers en uitgevers, zeker in deze tijd waarin het inkomen uit andere markten zo gedaald is. We zien er naar uit om deze samenwerking in de toekomst verder uit te bouwen samen met TikTok en onze leden.”

“Dit is te gek nieuws”

Onder de leden van Buma/Stemra en gebruikers van TikTok bevinden zich enkele grote namen, waaronder de heren van dj-trio Kris Kross Amsterdam. Sander Huisman van de formatie is blij met het nieuws: “Dit is te gek nieuws. Wij gebruiken zelf ook regelmatig TikTok en zien ook hoe onze fans reageren op onze muziek via de app. Natuurlijk is het voor ons, net als andere artiesten, een fantastische manier om met fans in contact te komen en onze muziek te promoten. Muziek is een essentieel onderdeel van het succes van TikTok, dus het is wel zo fair dat wij als makers van diezelfde muziek hier dankzij Buma/Stemra aan mee verdienen!”

Bron: Persbericht Buma/Stemra

