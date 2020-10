Culturele sector bedroefd en bezorgd om nieuwe coronamaatregelen

De Nederlandse culturele sector kreeg dinsdagavond opnieuw een flinke klap te verwerken met de aankondiging van de aangescherpte coronamaatregelen. De sector reageert bezorgd op het slechte nieuws.

Het nieuws zat er al even aan te komen. Dinsdagavond kondigde de Nederlandse overheid een aantal nieuwe beperkingen en maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. De nieuwe maatregelen zijn slecht nieuws voor de culturele sector: theaters en concertzalen mogen de komende tijd niet meer dan 30 bezoekers verwelkomen, De maatregelen gelden voor tenminste vier weken.

Het nieuws betekent opnieuw een flinke financiële klap voor de sector. Verschillende theater- en concertzalen hebben met droefheid kennisgenomen van de nieuwe maatregelen. Meerdere locaties kiezen er noodgedwongen voor om hun deuren de komende weken dicht te houden.

In verband met de aangescherpte maatregelen zullen er de komende 4 weken helaas geen shows meer plaatsvinden in 013.

Nou, blijkbaar moeten we dus weer dicht. Als je tickets hebt voor een evenement in de komende weken gaan we je mailen zodra we meer info hebben! #gouda #horecadicht #coronamaatregelen pic.twitter.com/TybnrDSOh8

— Poppodium So What! (@SoWhatGouda) October 13, 2020