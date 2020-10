Metropole Orkest brengt ode aan Toon Hermans in TivoliVredenburg

Het Metropole Orkest komt in december naar TivoliVredenburg voor een ode aan Toon Hermans, met hulp van verschillende gastartiesten.

Het Nederlandse orkest speelt binnenkort twee bijzondere concerten in het Utrechtse poppodium. Op dinsdag 15 december staat het orkest tweemaal op het podium van TivoliVredenburg, voor shows vol met de mooiste en ontroerendste liedjes van Toon Hermans. Het ensemble wordt bijgestaan door niemand minder dan Michael Prins, Lissa Meyvis en Tommie Christiaan. De eerste show start om 17:30 uur, waarna het orkest om 21:30 uur nogmaals het podium betreedt.

Tickets voor de shows zijn per direct verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg.

De kaartverkoop is direct begonnen via: https://t.co/t74YXLwmPg pic.twitter.com/I3wXZUirLk

Bron: TivoliVredenburg

