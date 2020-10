Elton John deelt nooit eerder uitgebrachte single ‘Regimental Sgt. Zippo’

Goed nieuws voor fans van Elton John! De Britse superster deelde vrijdag een nooit eerder uitgebrachte track, genaamd ‘Regimental Sgt. Zippo’.

John vertelt in een tweet dat ‘Regimental Sgt. Zippo’, opgenomen in 1968, de titeltrack van zijn debuutalbum had moeten worden. Het album werd echter geschrapt en in 1969 bracht de zanger en pianist met ‘Empty Sky’ alsnog zijn debuutplaat uit. Afgelopen vrijdag werd het inmiddels meer dan vijftig jaar oude nummer ‘Regimental Sgt. Zippo’ alsnog uitgebracht.

From the album that never was… Regimental Sgt. Zippo was going to be the title track of my unreleased debut album in 1969. You can finally hear it on my upcoming Jewel Box! ?? https://t.co/Cp1LRgVXzL pic.twitter.com/onj1QAiy3U — Elton John (@eltonofficial) October 9, 2020

‘Jewel Box’

Het nooit eerder uitgebrachte nummer is onderdeel van Eltons aankomende release genaamd ‘Jewel Box’, een boxset die op 13 november in meerdere versies uitgegeven wordt. De set bevat in totaal maar liefst 148 nummers, opgenomen tussen 1965 en 2019, waaronder zeldzame tracks uit de periode 1965-1971, B-sides en verschillende andere ‘deep cuts’ uit het repertoire van het Britse icoon. De verschillende uitgaven van ‘Jewel Box’ kunnen via Bol.com gereserveerd worden.

