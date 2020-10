Matt Bellamy: “Nieuw Muse-album geïnspireerd door protesten en chaos”

Muse-frontman Matt Bellamy is begonnen met schrijven voor een nieuw album van de Britse rockband. Dat onthult de zanger en gitarist in gesprek met The Sun.

Bellamy sprak onlangs met het Britse nieuwsmedium over zijn randproject, supergroep The Jaded Hearts Club. Tijdens het interview spreekt de muzikant ook kort over zijn plannen met Muse. De 42-jarige Brit onthult dat hij inmiddels begonnen is met het schrijven van nieuw materiaal voor de populaire rockband.

“Ik ben begonnen met schrijven toen alle protesten en chaos begonnen”, vertelt Bellamy over de inspiraties achter het nieuwe materiaal. “Het klinkt misschien raar, maar het past bij de muziek die ik schrijf. Het houdt je een beetje scherp.”

Solowerk

De Muse-zanger heeft tijdens de aanhoudende coronacrisis niet stil gezeten. Naast zijn werk met The Jaded Hearts Club, dat eerder in oktober zijn debuutalbum uitbracht, bracht de zanger een aantal solotracks uit. Zo deelde Bellamy onder meer een cover van Simon & Garfunkels ‘Bridge Over Troubled Water’, een nieuwe pianoversie van het Muse-nummer ‘Unintended’ en een originele track genaamd ‘Tomorrow’s World’.

Bron: The Sun

