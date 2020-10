Jimmy Carr in najaar 2021 naar Nederland

Jimmy Carr fans opgelet! De Iers-Britse komiek brengt zijn splinternieuwe show naar Nederland! In oktober en september reist hij langs negen theaterzalen, waaronder Amsterdam en Utrecht.

Terribly Funny Tour

Met zijn gloednieuwe show ‘Terribly Funny‘ is Jimmy Carr te zien op de onderstaande speeldata en -locaties:

26 september 2021 – Afas Live, Amsterdam

27 september 2021 – TivoliVredenburg, Utrecht

28 september 2021 – 013, Tilburg

5 oktober 2024 – Nieuwe Luxor, Rotterdam

8 oktober 2024 – De Oosterpoort, Groningen

9 oktober 2024 – Theater de Spiegel, Zwolle

10 oktober 2024 – Musis en Stadstheater, Arnhem

11 oktober 2024 – Muziekgebouw, Eindhoven

12 oktober 2024 – Parkstad Theater, Heerlen

Tickets

Jimmy Carr tickets zijn onder andere verkrijgbaar via de theaterzalen en Ticketmaster.

Jimmy Carr

Jimmy Carr staat bekend om zijn grove, zwarte en droge humor. In 2018 was de comedian ook al in Nedeland te zien. Toen stond hij met zijn ‘The Best of Ultimate Gold Greatest Hits World Tour‘ in de Nederlandse theaters.

Bron: Mojo

Foutje gezien? Mail de redactie.​