Soldaat van Oranje musical stilgelegd wegens coronabesmettingen

Voorstellingen van de musical Soldaat van Oranje zijn tot en met 4 oktober afgelast. Zeven van de vijftien castleden zijn besmet met het coronavirus.

Voorstellingen van de musical werden begin september hervat na een (corona)pauze van zes maanden. Sindsdien is de TheaterHangaar in Katwijk omgebouwd voor meer ruimte tussen de stoelen. Voor castleden is het echter niet altijd mogelijk om de anderhalve meter te waarborgen. Na 4 oktober wordt de succesvolle musical naar verwachting weer hervat.

Bron: EntertainmentBusiness

