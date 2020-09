BONES in april 2021 naar Melkweg Amsterdam

BONES brengt zijn ‘Scumbag tour’ terug naar Europa. Als onderdeel van deze tournee brengt de rapper in het voorjaar van 2021 een bezoek aan Amsterdam.

BONES naar Melkweg

Het concert vindt plaats op zaterdag 10 april 2021 in de Amsterdamse Melkweg. De deuren van de Oude Zaal openen om 19:30 uur. BONES staat bekend als internet rapper en pionier binnen trap metal en emo rap.

Concertkaarten

Bones tickets zijn onder andere te koop via de website van De Melkweg. Kaarten zijn per direct in de verkoop gegaan.

Bron: Melkweg

