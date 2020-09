Billie Eilish documentaire verschijnt in februari 2021

Billie Eilish fans opgelet! De documentaire genaamd ‘The World’s A Little Blurry’ is vanaf februari 2021 te zien in de bioscoop en via Apple TV+. Dat maakte de zangeres maandag via Twitter bekend.

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry

Billie Eilish wordt al sinds juli 2018 gevolgd door de camera. Afgelopen januari bevestigde de zangeres dat ‘Billie Eilish: The World’s A Little Blurry’ zou uitkomen in 2020. De release is nu iets vertraagd, naar februari 2021.

Of de documentaire over de zangeres ook in de Nederlandse bioscopen zal draaien is vooralsnog onbekend.

The documentary film about Billie Eilish, titled “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” and directed by RJ Cutler, will be released in theaters and on Apple TV+ in February 2021. pic.twitter.com/eSMzYE7Jhz — billie eilish (@billieeilish) September 28, 2020

Bron: Twitter

Foutje gezien? Mail de redactie.​