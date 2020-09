André Rieu verplaatst kerstconcerten in Maastricht naar 2021

De kerstconcerten van André Rieu in het MECC gaan dit jaar niet door. De violist heeft de shows vanwege de aanhoudende coronacrisis naar 2021 moeten verplaatsen.

Rieu zou op 19 en 20 december in het MECC Maastricht staan voor zijn jaarlijkse kerstconcerten. Door de aanhoudende coronacrisis en de maatregelen rondom het virus kunnen de shows echter niet doorgaan. De wereldberoemde orkestleider laat via een statement op Facebook weten dat de concerten naar 2021 zijn verplaatst.

“Lieve fans! Het Johann Strauss Orkest en ik verheugden ons heel erg op de kerstconcerten dit jaar. Ik herinner me de fantastische sfeer van vorig jaar, met zoveel romantiek en het plezier dat we samen hadden”, schrijft Rieu. De violist vindt het erg vervelend dat de concerten niet door kunnen gaan: “Maar veiligheid gaat natuurlijk voor alles, en op dit moment kunnen wij niet optreden op de manier zoals u en wij dat zouden willen.”

De 70-jarige Limburger meldt in het bericht dat de concerten naar 18 en 19 december 2021 worden verplaatst. Reeds gekochte tickets blijven gewoon geldig voor de nieuwe data en fans wordt geadviseerd om hun tickets te bewaren. Daarnaast zijn er nog tickets verkrijgbaar via de website van Rieu.

