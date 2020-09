DeWolff aankomend najaar naar 013 Tilburg

DeWolff komt aankomend najaar naar 013! De rockband speelt in november een coronaproof concert in het Tilburgse poppodium.

DeWolff naar 013

Goed nieuws voor fans van DeWolff! De Limburgse band kondigde onlangs nog een reeks shows voor januari 2021 aan, maar voor dat zover is betreden de rockers eerst op het podium van 013 in Tilburg. De mannen staan op donderdag 12 november 2020 in het Brabantse poppodium, voor een geheel coronaproof concert waarbij het publiek in een anderhalve meter setting zit.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op zaterdag 26 september om 10:00 uur in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

BEVESTIGD: Op donderdag 12 november komt het driekoppige psychedelische rockmonster @DeWolffMusic naar onze Main voor een show in onze 1.5 meter setting! Voorverkoop begint op zaterdag 26 september om 10:00 via: https://t.co/NIu9vxhMke pic.twitter.com/lYrTx9khEN — 013 Poppodium (@013) September 24, 2020

Bron: 013 Tilburg

