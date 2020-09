Suzan & Freek in najaar naar Klokgebouw, AFAS Live en Ahoy

Suzan & Freek hebben een reeks coronaproof concerten aangekondigd. Het duo staat aankomend najaar in Klokgebouw Eindhoven, AFAS Live en de RTM Stage van Rotterdam Ahoy.

Goed nieuws voor fans van Suzan & Freek! Het muzikale tweetal komt binnenkort naar Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam. De muzikanten geven in alle drie de steden zowel een middag- als een avondshow. De optredens worden geheel coronaproof in een theatersetting gespeeld. De mini-tournee ziet er als volgt uit:

Tickets voor de shows gaan op donderdag 24 september om 10:00 uur in de verkoop via de website van het duo.

We komen dit najaar nog naar Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam! ? Onze drie shows in Utrecht waren zo snel uitverkocht dat we hebben besloten er een tour van te maken, helemaal corona-proof in een theatersetting met zitplaatsen & volgens alle maatregelen. pic.twitter.com/WxvWPafAgr

— Suzan & Freek (@SuzanenFreek) September 22, 2020