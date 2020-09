Eurovisie Songfestival onthult vier scenario’s voor 2021

Het Eurovisie Songfestival krijgt in 2021 hoe dan ook een winnaar! De organisatie van het evenement heeft vandaag vier scenario’s onthuld om de doorgang van het festival te garanderen.

Vier scenario’s voor Eurovisie Songfestival 2021

De organisatie van het Eurovisie Songfestival hoopt volgend jaar uiteraard zoveel mogelijk publiek te mogen verwelkomen in Rotterdam Ahoy, maar indien dit niet mogelijk blijkt te zijn heeft het festival meerdere scenario’s achter de hand. De vier mogelijke scenario’s werden vanmiddag gepresenteerd in de Rotterdamse concertzaal.

Scenario A

In het meest positieve geval wordt het Songfestival zoals gewoonlijk georganiseerd: Met negen shows, volle arena’s, alle landendelegaties aanwezig en met verschillende evenementen in en rond Rotterdam. Dit scenario is sterk afhankelijk van een eventueel vaccin voor het coronavirus en/of de beschikbaarheid van betrouwbare sneltests, zo meldt de organisatie op Songfestival.nl.

Scenario B

Het Eurovisie Songfestival zal in een anderhalve meter-setting georganiseerd worden. Er zullen nog steeds negen shows in Rotterdam Ahoy plaatsvinden, met alle landendelegaties aanwezig. Er zullen echter beperkingen zijn ten aanzien van de capaciteit voor publiek, delegaties en pers. Ook randactiviteiten worden op een aangepaste manier georganiseerd.

Scenario C

Indien er landendelegaties zijn die vanwege restricties niet naar Nederland kunnen reizen, zullen deze artiesten vanuit eigen land optreden. Optredens van landen die wel gewoon mogen reizen worden nog steeds in Rotterdam Ahoy uitgevoerd. Het Eurovisie Songfestival zal in dit scenario hoogstwaarschijnlijk nog altijd in een anderhalve meter-setting georganiseerd worden.

Scenario D

Indien Nederland opnieuw in een lockdown-situatie terechtkomt, wordt het Eurovisie Songfestival zonder publiek georganiseerd. De optredens van de deelnemende landen vinden in dat geval vanuit eigen land plaats en komen samen in de TV-shows die vanuit Rotterdam Ahoy gepresenteerd worden.

As promised, #Eurovision will return in 2021! ? We've been working on 4 scenarios to ensure that the Contest goes ahead and a new winner is crowned on Saturday 22 May! Take a look ? https://t.co/5nd2GwDehY#ESC2021 | #OpenUp pic.twitter.com/ZkZpvHuqEi — Eurovision Song Contest (@Eurovision) September 18, 2020

Bron: Songfestival.nl

