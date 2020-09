America in zomer 2021 naar TivoliVredenburg

America komt naar Nederland! De Amerikaanse folkrockband staat in de zomer van 2021 in het Utrechtse poppodium TivoliVredenburg.

America in 2021 naar TivoliVredenburg

Goed nieuws voor fans van America! De band, die dit jaar zijn vijftigste verjaardag viert, keert in juli 2021 terug in Nederland. De folkrockers reizen op woensdag 28 juli 2021 naar Utrecht voor een concert in TivoliVredenburg. Het publiek mag zich volgens de website van het poppodium opmaken voor een avond vol met de beste nummers uit het vijftigjarige bestaan van de band. Megahit ‘A Horse With No Name’ zal dus ongetwijfeld voorbijkomen!

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 18 september om 10:00 uur in verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg.

Op 28 juli 2021 komt de legendarische Amerikaanse folkrockband @americaband, die dit jaar precies 50 jaar bestaat, terug naar Utrecht voor een concert in onze Grote Zaal! Verwacht een avond vol hits als 'Horse With No Name' en 'Ventura Highway'! Tickets: https://t.co/p4Dhisnl9L pic.twitter.com/CoV7U4D5hK — TivoliVredenburg (@TiVre_Utrecht) September 14, 2020

Bron: TivoliVredenburg

