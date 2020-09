Graspop onthult eerste 102 namen voor 2021

Graspop heeft een flinke lading namen aangekondigd! Het Belgische metalfestival heeft de eerste 102 acts voor de editie van 2021 onthuld.

De afgelopen editie van Graspop kon door de aanhoudende coronacrisis niet doorgaan, maar het Belgische metalfestival keert volgende zomer alsnog terug met een XL-editie! Ter ere van de 25ste verjaardag van het evenement zal het festival volgend jaar maar liefst vier dagen duren. Graspop 2021 vindt tussen 17 – 20 juni plaats op de vertrouwde Stenehei in Dessel, België. De organisatie heeft inmiddels de eerste 102 namen aangekondigd.

Zo bevestigt het festival met Volbeat (donderdag) en Aerosmith (zondag) zijn eerste twee headliners voor Main Stage 1. Faith No More zal op vrijdag als headliner op de Main Stage 2 fungeren. Daarnaast zijn ook andere grote namen als Deep Purple, Judas Priest, Deftones, Korn en Gojira volgend jaar van de partij. De voorlopige line-up van GMM 2021 is hier te vinden.

Last April we announced that the 25th edition of GMM was postponed until 2021 but not to worry! From 17- 20 June 2021 we will celebrate the 25th anniversary of our festival with a vengeance! For the first 102 names for #GMM21, head over to https://t.co/QjmtAibDog! pic.twitter.com/g4Vh02FBpI

— GraspopMetalMeeting (@GraspopMetal) September 11, 2020