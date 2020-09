The Analogues voor vijf shows naar AFAS Live

The Analogues komen naar AFAS Live! De wereldberoemde Beatles-tributeband geeft aankomend najaar vijf concerten in AFAS Live.

The Analogues naar AFAS Live

De Nederlandse tribute-act tourde de afgelopen jaren de wereld rond met indrukwekkende live vertolkingen van vrijwel alle Beatles albums. Aankomend najaar gaat de formatie aan de slag met het laatste nog ontbrekende album: ‘Revolver’. De tributeband zal de plaat, die klassiekers zoals ‘Taxman’, ‘Eleanor Rigby’ en ‘Good Day Sunshine’ bevat, in zijn geheel live spelen.

De band laat op de website van concertorganisator MOJO weten dat de repetities voor de concerten gestart zijn. “We zitten inmiddels weer dagelijks in de oefenruimte. Klinkt al verdomd lekker, al zeggen we het zelf,” vertelt musical director Bart van Poppel.

Concertkaarten

De ‘Revolver LIVE’ shows van The Analogues vinden op vrijdag 9 oktober, zaterdag 10 oktober en zondag 11 oktober 2020 plaats en zijn geheel ‘corona-proof’. Tickets gaan op vrijdag 11 september in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

The Analogues spelen van 9 t/m 11 oktober 2020 ‘Revolver’, het meesterwerk van The Beatles, in AFAS Live. De zaal wordt voor de 5 concerten omgebouwd tot 'Club Revolver' die aan alle RIVM richtlijnen voldoet. Kaartverkoop start a.s. vrijdag om 10.00u

> https://t.co/VJPbwkauv6 pic.twitter.com/r9pZOBXmTi — MOJO (@mojoconcerts) September 9, 2020

Bron: MOJO

Foutje gezien? Mail de redactie.​