Review: The Vice – ‘Good Morning City, Now Let Me Sleep…’

The Vices zijn terug met een nieuwe EP! Onlangs verscheen ‘Good Morning City, Now Let Me Sleep…’ de tweede EP van de band.

Albumreview: The Vice

Ook deze plaat is net als debuut-EP ‘Life Grows’ prachtig vormgegeven en uitgekomen op 10” vinyl. Het jammere aan beide EP’s is dat er maar vier tracks op staan. Dat is dan ook direct het enige minpuntje. Daar staat tegenover dat het ook nu weer vier ijzersterke nummers zijn.

Het album opent met ‘Sly Smiled Berlin Child’. De single die begin dit jaar uitkwam en veelvuldig op de radio te horen is. Ook ‘Boy’ is al eerder als single uitgekomen en werd al ruim een jaar geleden geschreven tijdens de eerste tour door Engeland. Ondanks de serieuze onderwerpen als verbroken relaties, eenzaamheid en desillusie, liggen de nummers heel lekker in het gehoor en vrolijkt de muziek ons juist weer op. Op ‘Boy’ komt het onderlinge samenspel tussen Floris (zang/gitaar), Jonathan (orgel/gitaar), Simon (bas) en Mathijs (drums) het beste tot zijn recht. De hechte groep enthousiaste muzikanten hebben hiermee weer een sterk album uitgebracht.

Potentie

De B-kant van de EP begint met de titeltrack. Een perfecte combinatie van garage en ska. Daarnaast kent het album nog een track die de potentie heeft om als single uitgebracht te worden. Afsluiter ‘Yellow Road’ zou een prima keuze zijn. Een typisch Vices geluid, dat zeker niet gaat vervelen.

Volgend jaar moet het eerste echte debuutalbum van The Vices dan toch eindelijk uitkomen. We wachten met spanning af en kunnen tot die tijd genieten van ‘Good Morning City, Now Let Me Sleep…’.

Foutje gezien? Mail de redactie.​