Davina Michelle vult tour aan met vier extra concerten

Goed nieuws voor fans van Davina Michelle! De zangeres heeft vier extra concerten aan haar ‘My Own World Tour’ toegevoegd.

Davina Michelle kondigt extra shows aan

Michelle kondigde eind augustus haar mini-tour aan, bestaande uit shows in 013, De Oosterpoort en TivoliVredenburg. Inmiddels is bekend dat de zangeres aankomend najaar ook naar AFAS Live en Rotterdam Ahoy komt! De singer-songwriter geeft twee shows in beide zalen.

De concerten in AFAS Live vinden op zondag 8 november 2020 plaats. De shows in de RTM Stage, de nieuwe zaal van Rotterdam Ahoy, staan op zondag 29 november 2020 gepland.

Concertkaarten

Tickets voor de nieuw aangekondigde shows gaan op donderdag 10 september in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: MOJO

