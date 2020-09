The Teskey Brothers in april 2021 naar AFAS Live

The Teskey Brothers komen naar Nederland! De Australische band reist in april 2021 naar Amsterdam voor een show in AFAS Live.

The Teskey Brothers naar AFAS Live

Goed nieuws voor fans van The Teskey Brothers! De Australische rockers brengen hun blues, soul en southern rockmuziek in het voorjaar van 2021 naar AFAS Live. De soul- en bluesrockband, die in 2019 zijn laatste studioalbum ‘Run Home Slow’ uitbracht, betreedt het Amsterdamse podium op zaterdag 17 april 2021. Het concert in Nederland is onderdeel van de bands nieuwe ‘Feet On The Ground Tour’.

Concertkaarten

Tickets voor het concert gaan op vrijdag 11 september om 11:00 uur in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van AFAS Live.

Bron: AFAS Live

