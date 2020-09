Kensington verplaatst concerten in Ziggo Dome naar eind 2021

Kensington heeft zijn aankomende concerten in de Ziggo Dome verplaatst. De band komt de shows in december 2021 inhalen.

Slecht nieuws voor fans van Kensington! De band zou in november drie concerten in de Amsterdamse Ziggo Dome geven, maar door de aanhoudende coronacrisis kunnen deze shows niet doorgaan. Daarom hebben de rockers besloten om de optredens naar eind 2021 te verplaatsen. De Utrechtse formatie komt de shows op donderdag 2 december, vrijdag 3 december en zaterdag 4 december 2021 inhalen.

De Ziggo Dome meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe data. Daarnaast is er nog een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar via de website van Eventim.

Bron: Ziggo Dome

