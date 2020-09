Danny Vera geeft extra show in Ziggo Dome

Goed nieuws voor fans van Danny Vera! De zanger heeft wegens succes een extra concert in de Amsterdamse Ziggo Dome aangekondigd.

Extra Ziggo Dome concert voor Danny Vera

Vera kondigde onlangs twee concerten in de Ziggo Dome aan, die vrijdagochtend in de verkoop gingen. Tickets voor beide concerten waren binnen tien minuten uitverkocht en daarom is besloten om een extra show aan te kondigen! De americanazanger staat naast 14 en 15 november 2020, ook op donderdag 12 november op het Amsterdamse podium.

Concertkaarten

Tickets voor het extra concert zijn per direct in de verkoop gegaan en zijn verkrijgbaar via de website van Eventim.

Wow! De concerten van @dannyveramusic in de #ZiggoDome op 14 & 15 november zijn binnen 10 minuten compleet UITVERKOCHT!? Daarom zal Vera’s Nightclub wegens groot succes worden uitgebreid met een EXTRA SHOW op donderdag 12 november 2020! Check? https://t.co/lsgBzMgtMZ pic.twitter.com/u4g6vgARM5 — Ziggo Dome (@ZiggoDome) September 4, 2020

Bron: Ziggo Dome

