Danny Vera in november twee keer naar Ziggo Dome

Danny Vera komt naar de Ziggo Dome! De Zeeuwse zanger staat aankomend najaar in de Amsterdamse concertzaal voor twee ‘corona-proof’ optredens.

Vera tovert de Ziggo Dome aankomend najaar om tot een intieme Amerikaanse nachtclub. Tijdens de shows zit het publiek geheel ‘corona-proof’ aan tafeltjes rondom het podium, dat zich in het midden van de zaal bevindt. De zanger en zijn 14-koppige band inclusief blazers en strijkers betreden het Amsterdamse podium op zaterdag 14 en zondag 15 november 2020.

Tickets voor de concerten gaan op vrijdag 4 september in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Eventim.

