Liam Gallagher komt in 2021 met derde soloalbum

Goed nieuws voor fans van Liam Gallagher! De zanger onthult op Twitter dat hij in 2021 zijn derde soloalbum uit gaat brengen.

Liam Gallagher komt in 2021 met nieuw album

De voormalig Oasis-frontman kreeg op Twitter de vraag of zijn derde soloplaat ‘dit jaar of volgend jaar’ zal verschijnen. Gallagher antwoordt dat fans het album in 2021 kunnen verwachten, maar dat hij nog dit jaar een voorproefje zal geven in de vorm van een single.

Nxt year but I’ll give you a little tune this year to cheer youse up — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 1, 2020

De zanger kreeg tevens de vraag of hij meer uitkijkt naar optreden tijdens Leeds Festival volgend jaar, of naar de release van zijn nieuwe album. Het antwoord op die vraag laat de rocker in het midden: “Beide.”

Both — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 1, 2020

Succesvol

De 47-jarige Gallagher begon in 2017 zijn carrière als soloartiest met de release van zijn debuutalbum ‘As You Were’. De plaat werd een enorm succes en Liam scoorde hits met tracks als ‘Wall Of Glass’ en ‘For What It’s Worth’. Ook de opvolger van Liams debuutplaat, het in 2019 verschenen ‘Why Me? Why Not.’ werd positief ontvangen.

Bron: Twitter

