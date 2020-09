Davina Michelle langs poppodia met ‘My Own World Tour’

Goed nieuws voor fans van Davina Michelle! De zangeres begint aankomend najaar aan een mini-tour langs Utrecht, Groningen en Tilburg.

Davina Michelle aankomend najaar op clubtour

Tijdens de My Own World Tour reist Michelle langs TivoliVredenburg, De Oosterpoort en 013 Tilburg. De zangeres geeft twee concerten per poppodia; een middag- en een avondshow. De concerten worden op ‘corona-proof’ wijze georganiseerd, wat inhoudt dat er enkel zitplaatsen beschikbaar zijn om zo anderhalve meter afstand tussen fans te garanderen.

De optredens vinden op de volgende data plaats:

11 oktober 2020: De Oosterpoort, Groningen (16:00 uur en 20:30 uur)

De Oosterpoort, Groningen (16:00 uur en 20:30 uur) 18 oktober 2020: 013 Tilburg (15:30 uur en 20:30 uur)

013 Tilburg (15:30 uur en 20:30 uur) 1 november 2020: TivoliVredenburg, Utrecht (16:00 uur en 20:00 uur)

Concertkaarten

Tickets voor de shows gaan op dinsdag 1 september om 10:00 uur in de verkoop via de website van Ticketmaster.

Davina Michelle geeft in het kader van haar album 'my own world' drie concerten in Groningen, Tilburg en Utrecht, voor een publiek in 1,5 meter-setting. De kaartverkoop start op dinsdag 1 september om 10:00 uur via de websites van de zalen. Meer info: https://t.co/xNUtFtm3CN pic.twitter.com/p8jvCYi26s — MOJO (@mojoconcerts) August 31, 2020

Bron: MOJO

