Comedian Daniel Sloss in december naar AFAS Live

Daniel Sloss komt naar Nederland! De Schotse stand-up comedian reist in december naar Amsterdam voor een show in AFAS Live.

De 29-jarige Schot komt al sinds 2014 jaarlijks naar Nederland. Vorig jaar was Sloss bijvoorbeeld nog in de Amsterdamse Melkweg en theater De Meervaart te vinden. Aankomend najaar is AFAS Live aan de beurt. De comedian betreedt het Amsterdamse podium op vrijdag 11 december, voor een ‘corona-proof’ voorstelling waarbij het publiek in een 1,5 meter-setting zit.

Special guest bij de show is de Britse comedian Kai Humphries.

Kaarten voor de show gaan op woensdag 2 september in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

