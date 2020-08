Nederlandse culturele sector krijgt 482 miljoen euro extra

Goed nieuws voor de Nederlandse culturele sector! De sector krijgt 482 miljoen euro extra om de aanhoudende coronacrisis door te komen. Dat maakte minister Ingrid van Engelshoven vrijdag bekend.

“De culturele en creatieve sector is juist in deze crisistijd onmisbaar”, vertelt Van Engelshoven op de website van de Rijksoverheid. “Creativiteit is nodig om een uitweg te vinden uit de beperkingen die we onszelf moeten opleggen. Dat zie je ook aan de vele initiatieven die zijn ontstaan om voorstellingen, exposities en allerlei andere creatieve ideeën voor publiek mogelijk te maken op anderhalve meter. Ik heb daar grote waardering voor. Maar we zijn er helaas nog niet, daarom is deze steun ook zo belangrijk.”

Op de site van de Rijksoverheid valt te lezen dat de Nederlandse cultuursector bovengemiddeld hard geraakt wordt door de nog altijd aanhoudende coronacrisis. Het CBS heeft berekend dat de productie in de bedrijfstak cultuur, recreatie en overige diensten in het tweede kwartaal van dit jaar met 37,4% is gedaald. Het kabinet wil voorkomen dat er grote gaten in de sector vallen. Met de nieuwe steun kan de cultuursector het hoofd boven water houden.

De verdeling van het extra steunpakket is te zien op de website van de Rijksoverheid.

Bron: Rijksoverheid

