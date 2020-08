Power Trip-zanger Riley Gale (34) overleden

Power Trip-zanger Riley Gale is op 34-jarige leeftijd overleden. De band deelde het trieste nieuws woensdag via zijn social media-kanalen.

Power Trip-zanger Riley Gale overleden

“Het is met groot verdriet dat we moeten aankondigen dat onze zanger en broer Riley Gale gisteravond is overleden”, schrijft de band in een statement op Twitter. Details over het overlijden van de zanger zijn niet bekend. De band vraagt om de privacy van de band en familie te respecteren.

Concert in 013

Power Trip werd in 2008 opgericht in Dallas, Texas en bracht tot dusver twee studioalbums uit: ‘Manifest Decimation’ (2013) en ‘Nightmare Logic’ (2017). Vooral laatstgenoemde plaat werd bijzonder goed ontvangen. Zo benoemde Loudwire het album tot beste metalplaat van 2017.

De Amerikaanse thrashmetalband zou eind 2021 nog naar Nederland komen. De rockers werden als voorprogramma aangekondigd voor de show van Lamb of God en Kreator in 013 Tilburg.

