Diggy Dex verplaatst show in AFAS Live naar 2021

Diggy Dex heeft zijn aankomende concert in AFAS Live verplaatst. De chansonrapper komt in juni 2021 alsnog naar de Amsterdamse concertzaal.

Diggy Dex verplaatst show in AFAS Live

Koen Jansen, zoals de Amersfoortse muzikant daadwerkelijk heet, zou op 26 september in AFAS Live staan met zijn ‘Ode Aan Het Leven’ concert. Door de aanhoudende coronacrisis en de getroffen maatregelen kan deze show echter niet doorgaan. Daarom heeft Jansen besloten om zijn concert te verplaatsen. Diggy Dex komt op vrijdag 4 juni 2021 alsnog naar de Amsterdamse concertzaal.

“Ik had niets liever dan mijn allergrootste show tot nu toe met je willen vieren”, vertelt Jansen op de website van AFAS Live. “Een ode aan het leven dat we met z’n allen, en met name met jou, graag al hadden willen brengen. Maar we moeten allemaal nog even geduld hebben. Ik kan dan ook niet wachten je te zien volgend jaar op 4 juni in de AFAS Live om er een onvergetelijke avond samen van te maken en het leven te vieren.”

Concertkaarten

AFAS Live meldt op zijn website dat reeds gekocht tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum. Daarnaast zijn er nog altijd kaarten verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Het ‘Ode Aan Het Leven’ concert van #DiggyDex wordt verplaatst! De nieuwe datum is 4 juni 2021. Alle kaartkopers ontvangen een mail vanuit Ticketmaster met extra informatie. Gekochte kaarten blijven geldig voor de vervangende datum. Je hoeft hiervoor dan ook niets te doen. pic.twitter.com/uJgrH6yxiG — AFAS Live (@AFASLive) August 26, 2020

Bron: AFAS Live

