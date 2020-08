Floor Jansen kondigt vijfde show in AFAS Live aan

Floor Jansen heeft opnieuw een extra show in AFAS Live aangekondigd! De populaire zangeres staat in oktober maar liefst vijf keer op de bühne in de Amsterdamse concertzaal.

Floor Jansen vijf keer naar AFAS Live

Goed nieuws voor fans van Floor Jansen! De Nightwish-zangeres kondigde eerder al vier intieme shows in AFAS Live aan en heeft hier wegens succes een vijfde (!) concert aan toegevoegd. Naast zondag 18 en maandag 19 oktober, staat Jansen ook op dinsdag 20 oktober 2020 op het Amsterdamse podium. De show start om 19:00 uur. Special guest Henk Poort zal ook bij dit concert van de partij zijn.

Concertkaarten

Tickets voor de extra show zijn per direct in de verkoop gegaan. De kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Wegens groot succes kondigt #FloorJansen nog een vijfde concert aan! De zangeres staat ook op dinsdag 20 oktober 2020 in #AFASLive. Tickets zijn direct in de verkoop gegaan. Meer info op: https://t.co/lRzWTXjf7Y pic.twitter.com/vyepA9sB3U — AFAS Live (@AFASLive) August 26, 2020

Bron: AFAS Live

