Roué Verveer tweemaal naar Ziggo Dome met Surinaams gesproken show

Roué Verveer komt naar de Ziggo Dome! De cabaretier staat in oktober tweemaal op de planken in Amsterdam, met zijn Surinaams gesproken show ‘Covid-A-Tori’.

Goed nieuws voor fans van Roué Verveer! De comedian komt binnenkort twee keer naar de Ziggo Dome. Verveer betreedt het Amsterdamse podium op zaterdag 17 oktober met zijn voorstelling Covid-A-Tori, Verveers vierde Surinaams gesproken show. De voorstellingen vinden plaats om 18:00 uur en 21:30 uur.

Tijdens de cabaretshow, Roué’s eerste soloshow in de Amsterdamse Ziggo Dome, verwelkomt de cabaretier verschillende gastartiesten, waaronder Kenny B, Jörgen Raymann, Howard Komproe, Jetty Mathurin en Deng Boy.

Tickets voor de voorstellingen zijn per direct verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

