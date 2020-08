The Opposites eerste headliner Lowlands 2021

De eerste headliner voor Lowlands 2021 is bekend! Het festival onthult dat niemand minder dan The Opposites volgend jaar in de Alpha staan.

The Opposites naar Lowlands 2021

Met de aankondiging van The Opposites heeft Lowlands zijn eerste act voor volgend jaar bekendgemaakt. Het festival, dat afgelopen weekend plaats had moeten vinden maar wegens de aanhoudende coronacrisis niet door kon gaan, bevestigt de komst van het hiphop-duo op zijn website.

De aankomende editie van Lowlands vindt op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 augustus 2021 plaats in Biddinghuizen. Er zijn voor deze editie voorlopig geen tickets verkrijgbaar. Festivalgangers met een ticket voor Lowlands 2020 krijgen de kans om deze voor de aankomende editie te gebruiken. Lowlands 2020 was eerder dit jaar in een recordtijd uitverkocht.

Bron: Lowlands

