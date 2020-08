Mariah Carey kondigt nieuw compilatiealbum aan

Mariah Carey heeft een nieuw compilatiealbum aangekondigd! De plaat, die aankomend najaar verschijnt, bevat nooit eerder uitgebracht materiaal.

Goed nieuws voor fans van Mariah Carey! De zangeres komt binnenkort met een gloednieuw verzamelalbum. De plaat bevat een flinke lading ‘deep cuts’, waaronder eerder opgenomen, maar nooit eerder uitgebrachte nummers, B-sides en demo’s. Carey kondigde het compilatiealbum vrijdag via haar Twitter-pagina aan. “Deze is voor jullie”, schrijft de popster bij de onthulling.

De plaat, die de naam ‘The Rarities’ heeft gekregen, verschijnt op vrijdag 2 oktober 2020. Fans kunnen het nieuw album via deze link alvast reserveren op hun favoriete streamingsdienst.

This one is for you, my fans. It's to celebrate us, and to thank you for ? years of pure love and support. I am so grateful to you ??? THE RARITIES album is out October 2 ? Pre-order now: https://t.co/vZ4SBXQ8hg pic.twitter.com/4JRW51QxVq

— Mariah Carey (@MariahCarey) August 19, 2020