Melanie C in mei 2021 naar Melkweg Amsterdam

Melanie C naar Melkweg

Goed nieuws voor fans van Melanie C! De Britse zangeres, die in de jaren negentig hit na hit scoorde met de Spice Girls, komt volgend jaar naar Nederland voor een concert in de Amsterdamse Melkweg. ‘Sporty Spice’ betreedt het Amsterdamse podium op woensdag 19 mei 2021.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 28 augustus in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

? I'm thrilled to announce my 2020 Streams & 2021Tour! ?? https://t.co/f5uBnSVqwT ? Make sure you pre-order my new album 'Melanie C' here: https://t.co/Bi0LsVdsnJ to get access to the pre-sale, which starts on August 26th at 9am. General sale starts on August 28th. pic.twitter.com/E0Ck2Pu19M — Mel C / Melanie C (@MelanieCmusic) August 18, 2020

Nieuw album

Fans mogen hopen op een avond vol nieuw materiaal, aangezien Melanie aankomend najaar met een gloednieuw album komt. De zangeres deelde onlangs nog een gloednieuwe single, genaamd ‘In And Out Of Love’. Het nieuwe album van ‘Mel C’ verschijnt op 2 oktober.

Bron: Melkweg

