A Day At The Park organiseert ‘corona-proof’ mini-festival

A Day At The Park keert binnenkort terug met een bijzondere editie! Het festival organiseert in september een ‘corona-proof’ mini-festival.

A Day At The Park organiseert mini-festival

A Day At The Park organiseert volgende maand een mini-festival in het Kralingse Bos in Rotterdam. Het evenement, dat op zaterdag 19 september 2020 plaatsvindt, wordt geheel volgens de bestaande corona maatregelen georganiseerd. Zo wordt de dag ingedeeld in drie shifts van maximaal 250 personen. Bezoekers krijgen daarnaast een persoonlijke dansvloer met tafel, om anderhalve meter afstand te garanderen. Het publiek kan zo op veilige wijze genieten van de beats van Joris Voorn, Prunk en Baggi.

Allan Hardenberg, CEO van festivalproducent ALDA, is blij met het evenement: “Mensen worden blij van feestjes en wij van feesten organiseren. Wij zoeken continue naar mogelijkheden om onze festivals met de fans te verbinden en dat gaan we nu dan ook doen. We zijn blij met het mini-festival op 19 september in het Kralingse Bos.”?

Festivaltickets

Liefhebbers kunnen zich via de website van het festival inmiddels registreren voor de voorverkoop. De shifts vinden plaats om 12:00 – 15:00 uur, 16:00 – 19:00 uur en 20:00 – 23:00 uur. Elke shift heeft hetzelfde programma.

WE MOGEN DANSEN IN HET PARK! ? We hebben het voor elkaar gekregen om het enige zomerfestival in Rotterdam te mogen organiseren. Op 19 september 2020 brengen wij het #ADATP2020 mini-festival naar het Kralingse Bos in Rotterdam. ? Check onze Instagram voor meer info! ? pic.twitter.com/hscue23Ypm — A Day at the Park Festival (@adatpfest) August 17, 2020

Bron: ALDA

