Nederlandse evenementensector sluit zich aan bij Belgisch initiatief ‘Sound of Silence’

De Nederlandse evenementensector heeft zich aangesloten bij een Belgisch initiatief genaamd ‘Sound of Silence’. De sector heeft het nog altijd zwaar door de aanhoudende coronacrisis.

Nederlandse evenementensector in zwaar weer

De Nederlandse evenementensector werkt sinds de uitbraak van het coronavirus al samen in de Alliantie van Evenementenbouwers, een vertegenwoordiging van de totale sector van sport, cultuur en entertainment. De alliantie zet zich in voor de belangen van cultuur, entertainment en sport en pleit voor het maatschappelijk belang van evenementen.

De branche luidt inmiddels de noodklok. Door de aanhoudende coronacrisis bevindt de sector zich nog altijd in zwaar weer. Jolanda Jansen, woordvoerder van de alliantie en tevens directeur van Rotterdam Ahoy, zegt het volgende in een persbericht:

“De focus binnen de alliantie ligt momenteel op twee punten: 1. De zogenaamde ‘Fieldlab Evenementen’; samen met de overheid ontwikkelen we bewijslast van een veilige en betrouwbare aanpak binnen de evenementensector. 2. Financiële steun als overbrugging tot we weer kunnen en mogen binnen de branche. Dat laatste is essentieel als we willen dat deze sector blijft bestaan.”

‘Sound of Silence’

De Nederlandse alliantie heeft inmiddels besloten om zich bij het Belgische initiatief ‘Sound of Silence’ aan te sluiten. ‘SOS’ werd eerder in augustus in België gelanceerd, onder de noemer “Doorbreek de stilte, geef ons de kans om actie te ondernemen”.

Jansen legt uit: “Het coronavirus en de impact ervan zijn landgrensoverschrijdend. In Nederland ontstaan ook veel initiatieven en ook bij ons voelen we druk toenemen om in actie te komen. Je kunt het wiel opnieuw uitvinden maar samenwerking is juist wat we met de alliantie willen; de Lage Landen trekken samen op.”

Het initiatief is in eerste instantie vooral een online middel is om aandacht te vragen voor de branche. ‘SOS’ roept op om een oranje kruis over je social media profielfoto te plaatsen, met daarop de tekst “sound of silence”. Mensen die het initiatief willen steunen en de evenementensector een warm hart toedragen, kunnen voor meer informatie terecht op de website van de Alliantie van Evenementenbouwers.

De Nederlandse evenementensector, die sinds de uitbraak van het coronavirus half maart, samenwerkt in de Alliantie van Evenementenbouwers, heeft zich aangesloten bij het Belgische initiatief "Sound of Silence".https://t.co/z2wGgysJ1k — Rotterdam Ahoy (@rotterdamahoy) August 17, 2020

#SOS ? Time to disturb the #SoundofSilence. Time for some action. Give the event industry a chance. Show your love, show your support and share this post. pic.twitter.com/wYFOVRRs7a — MOJO (@mojoconcerts) August 17, 2020

#SOS ? Time to disturb the #SoundofSilence. Time for some action. Give the event industry a chance. Show your love, show your support and share this post. pic.twitter.com/wHGgHvyHFZ — Ziggo Dome (@ZiggoDome) August 17, 2020

Bron: Alliantie van Evenementenbouwers

