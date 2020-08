Finntroll in 2021 naar Melkweg Amsterdam en 013 Tilburg

Finntroll komt naar Nederland! De Finse metalband reist in het voorjaar van 2021 naar Amsterdam en Tilburg voor shows in de Melkweg en 013.

Finntroll naar Melkweg en 013

Finntroll komt volgend jaar voor twee concerten naar Nederland! De rockers, die bekend staan om hun vermakelijke combinatie van blackmetal en Finse polka, reizen in maart 2021 naar de Melkweg en 013. De band staat op donderdag 18 maart 2021 allereerst op het podium in Amsterdam. Een dag later, op vrijdag 19 maart 2021, zijn fans in Tilburg aan de beurt. De band wordt bij de concerten bijgestaan door support acts Skálmöld en Atavistia.

Concertkaarten

Tickets voor de shows zijn inmiddels verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

FINNTROLL – Announce European tour to support to-be-released “Vredesvävd” albumAfter aeons of forging plans, writing… Posted by Finntroll on Tuesday, August 11, 2020

Bron: Ticketmaster

