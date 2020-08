Floor Jansen voor twee intieme shows naar AFAS Live

Floor Jansen komt naar AFAS Live! De populaire Nightwish-zangeres geeft in oktober twee intieme shows in de Amsterdamse concertzaal.

Jansen zou in mei 2020 al op de bühne van AFAS Live staan voor een uitverkochte show, maar dit concert kon door de coronacrisis niet doorgaan. De zangeres komt in het najaar echter alsnog naar Amsterdam voor twee kleinschalige, intieme shows.

Samen met de Marcel Fisser Band en special guest Henk Poort staat Floor op maandag 19 oktober 2020 tweemaal op het podium van AFAS Live. Het eerste concert vindt om 19:00 uur plaats. De tweede show gaat om 21:30 uur van start.

De concertzaal meldt op zijn website dat er mogelijk verschillende corona maatregelen gehanteerd gaan worden bij de concerten. Zo zijn er enkel zitplaatsen beschikbaar voor de shows, om anderhalve meter afstand tussen bezoekers te garanderen. Daarnaast worden er enkel tickets op naam verkocht en is er vooraf een gezondheidscheck.

Tickets voor de intieme concerten gaan op vrijdag 21 augustus om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: AFAS Live

