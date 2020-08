Wardruna eind 2021 naar TivoliVredenburg

Wardruna komt naar Nederland! De Noorse band reist in het najaar van 2021 naar Utrecht voor een show in poppodium TivoliVredenburg.

Wardruna naar TivoliVredenburg

Goed nieuws voor fans van Wardruna! De uit Noorwegen afkomstige band, die bekend staat om zijn duistere, op traditionele instrumenten gespeelde folkmuziek, reist volgend jaar naar Nederland voor een concert in TivoliVredenburg. De Noorse muzikant strijken op donderdag 18 november 2021 in het Utrechtse poppodium neer. De show vindt plaats in de Grote Zaal van het concertgebouw.

Concertkaarten

Tickets voor de show zijn per direct verkrijgbaar via de website van TivoliVredenburg.

Op donderdag 18 november 2021 staat de Noorse band @wardruna in onze Grote Zaal. Wardruna speelt hypnotiserende, donkere folk op traditionele instrumenten met teksten in het oud-Noors. De kaartverkoop start dinsdag 11 augustus om 17:00 uur. pic.twitter.com/8JrFSHcfSi — TivoliVredenburg (@TiVre_Utrecht) August 10, 2020

Bron: TivoliVredenburg

