Corey Taylor: “Stone Sour stopt voor onbepaalde tijd”

Slecht nieuws voor Stone Sour fans. Zanger Corey Taylor heeft in een nieuw interview laten weten dat de band voor onbepaalde tijd een pauze in last.

Corey Taylor kondigt pauze Stone Sour aan

Taylor sprak eerder deze maand met podcast ‘The Green Room with Neil Griffiths’ over zijn plannen met Slipknot, Stone Sour en zijn aankomende soloalbum. Tijdens het interview had de zanger slecht nieuws voor liefhebbers van Stone Sour in petto: De bandleden hangen hun instrumenten voor onbepaalde tijd aan de wilgen.

“Ik heb het gevoel dat Stone Sour voorlopig een beetje zijn beloop heeft gehad”, vertelt Taylor in de podcast. “We hebben met z’n allen gepraat en besloten om Stone Sour voor onbepaalde tijd te stoppen. Dat is hoe het is. We hebben het voor nu op de lange baan geschoven. Iedereen gaat zijn eigen ding doen.”

De Slipknot- en Stone Sour-zanger is ondertussen bezig met het maken van zijn allereerste soloalbum. De plaat, genaamd ‘CMFT’, moet op 2 oktober verschijnen. Taylor deelde onlangs twee voorproefjes in de vorm van de singles ‘CMFT Must Be Stopped’ en ‘Black Eyes Blue’. Het debuut soloalbum van de metalzanger kan inmiddels gereserveerd worden via Bol.com.

Bron: The Green Room with Neil Griffiths

