Radio-dj’s Bram Krikke en Tom van der Weerd naar Qmusic

Radio-dj’s Bram Krikke en Tom van der Weerd stappen over naar Qmusic. Het duo gaat bij de radiozender een nieuw programma maken.

Bram Krikke en Tom van der Weerd naar Qmusic

Bram Krikke en Tom van der Weerd verlaten radiozender SLAM! en zijn vanaf september bij Qmusic te horen. De zender kondigde het nieuws maandagochtend aan met een ludieke video op Instagram.

Dave Minneboo, programmadirecteur van Qmusic is blij met de komst van de dj’s: “Met Bram en Tom halen we een topduo in huis. Tom is een radio-dj in hart en nieren en met Bram halen we een van de grootste talenten van zijn generatie naar Q. Naast dat het duo tot twee keer toe was genomineerd voor de Gouden RadioRing heeft Bram met zijn originele content een grote fanbase aan zich weten te binden. En met zijn optredens bij RadioRing-gala laat hij de traditionele radiowereld op zijn grondvesten schudden. Ik kijk uit naar de samenwerking!”

Krikke en Van der Weerd gaan per september bij Qmusic aan de slag. De radiozender maakt op een later moment de volledige programmering bekend.

Bron: Persbericht Qmusic

