Biffy Clyro verplaatst show in AFAS Live naar najaar 2021

Biffy Clyro heeft zijn concert in AFAS Live verplaatst. De Schotse band komt in het najaar van 2021 naar de Amsterdamse concertzaal om de show in te halen.

Biffy Clyro in 2021 naar AFAS Live

Biffy Clyro zou op 5 november 2020 naar AFAS Live komen. Door de maatregelen tegen de aanhoudende coronacrisis heeft de band echter moeten besluiten om zijn Europese tournee door te schuiven naar 2021. De band, die binnenkort zijn nieuwe album ‘A Celebration of Endings’ uitbrengt, komt het concert op vrijdag 22 oktober 2021 inhalen.

Concertkaarten

Tickets voor de nieuwe datum gaan op vrijdag 4 september 2020 in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Mon the Biff! Biffy Clyro brengt op vrijdag 22 oktober 2021 de A Celebration of Endings Tour naar AFAS Live, Amsterdam. Dit is de vervangende datum van het eerder aangekondigde concert op 5 november 2020. De kaartverkoop start 4 september om 10.00 uur.

> https://t.co/N3SdCFBAcj pic.twitter.com/DCtWbApPA2 — MOJO (@mojoconcerts) August 10, 2020

Bron: AFAS Live

Foutje gezien? Mail de redactie.​