Hurts in 2021 naar Paradiso Amsterdam

Hurts komt terug naar Nederland! In het voorjaar van 2021 staat het Duo op de planken van poppodium Paradiso te Amsterdam.

Het concert vindt plaats op dinsdag 13 april 2021. De deuren van de Grote Zaal openen om 19:00 uur, waarna het optreden om 20:30 uur begint.

Tickets voor Hurts gaan op 7 augustus in de verkoop. De kaartverkoop verloopt onder andere via de website van Paradiso.

Het duo uit Manchester staat bekend om hun donkere, epische synthpop. Je kent de mannen van hun hitsingles ‘Stay’ en ‘Wonderful Life’. Op 4 september 2020 kunnen fans het nieuwe album ‘Faith’ verwachten.

Bron: Paradiso

