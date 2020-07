The Human League eind 2021 naar 013 en TivoliVredenburg

The Human League komt naar Nederland! De band reist in november 2021 naar Tilburg en Utrecht voor shows in 013 en TivoliVredenburg.

The Human League naar 013 en TivoliVredenburg

Goed nieuws voor fans van The Human League! De Britse band, bekend van iconische eighties-hits als ‘Don’t You Want Me’, reist in het najaar van 2021 naar Nederland voor een tweetal shows.

De synthpopformatie, bestaande uit zanger Phil Oakey en zangeressen Joanne Catherall en Susan Ann Sulley, staat op zondag 14 november 2021 in 013 te Tilburg. Op vrijdag 26 november 2021 zijn fans in het Utrechtse poppodium TivoliVredenburg aan de beurt.

Concertkaarten

Tickets voor de concerten gaan op vrijdag 31 juli in de verkoop. Kaarten voor de show in 013 zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster, terwijl tickets voor het concert in TivoliVredenburg via de website van het Utrechtse poppodium te koop zijn.

Op 26 november 2021 komt de wereldberoemde eighties synthpop-formatie The Human League (@humanleagueHQ) bekend van hits als 'Don't You Want Me' en 'Human' terug naar Utrecht voor een concert in onze Ronda! De ticketverkoop start vrijdag om 09:00 via: https://t.co/uUTC7OKoPF pic.twitter.com/Jc7U3kN4ZP — TivoliVredenburg (@TiVre_Utrecht) July 27, 2020

Bron: Twitter

