Krezip verplaatst strandconcert naar 2021

Krezip heeft zijn ‘Live on the Beach’-strandconcert in Scheveningen verplaatst. De band komt de show in september 2021 inhalen.

De Nederlandse band zou op zaterdag 5 september 2020 een concert geven op het strand van Scheveningen. Door de aanhoudende coronacrisis heeft de groep echter besloten om de show een jaar uit te stellen. Krezip komt op zaterdag 4 september 2021 alsnog naar de Haagse badplaats.

Zangeres Jacqueline Govaert laat op de website van Live on the Beach weten dat fans alsnog een mooie avond kunnen verwachten: “We keken zo uit naar ons strandconcert op zaterdag 5 september in Scheveningen, maar helaas kan het dit jaar niet doorgaan. Maar niet getreurd, zaterdag 4 september 2021 geven wij alsnog dit concert. Het wordt alsnog een hele mooie zomeravond samen met jullie op het strand.”

Concertkaarten

Live on the Beach meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum. Kaartkopers krijgen in week 31 een e-mail van de ticketpartners van het strandconcert. Daarnaast zijn er nog altijd tickets verkrijgbaar via de website van het evenement.

Bron: Live on the Beach

