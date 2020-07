Danny Vera, Rowwen Hèze en meer naar concertreeks Den Bosch

Onder anderen Danny Vera, Rowwen Hèze en Davina Michelle geven binnenkort een openluchtconcert in Den Bosch. De artiesten treden op tijdens de concertreeks Het Zomertheater, dat in augustus plaatsvindt.

Danny Vera en meer naar Den Bosch

De concerten tijdens de reeks, die in elk weekend van augustus plaatsvinden, worden gehouden in de Pettelaarse Schans in Den Bosch. Bij de shows in het overdekte openluchttheater zullen maximaal 750 fans welkom zijn, die plaats moeten nemen aan een tafel.

De volgende artiesten verzorgen een optreden:

Vrijdag 7 augustus: ABBA Fever

ABBA Fever Zaterdag 8 augustus: Danny Vera

Danny Vera Vrijdag 14 augustus: Rowwen Hèze

Rowwen Hèze Zaterdag 15 augustus: Tino Martin

Tino Martin Donderdag 20 augustus: Maan

Maan Vrijdag 21 augustus: Nielson

Nielson Zaterdag 22 augustus: Davina Michelle

Davina Michelle Zondag 23 augustus: Martijn Fischer

Martijn Fischer Vrijdag 28 augustus: Rolf Sanchez

Rolf Sanchez Zaterdag 29 augustus: Jandino

Jandino Zondag 30 augustus: O’G3NE

Concertkaarten

Tickets voor de concerten van Het Zomertheater gaan op zaterdag 25 juli om 11:00 uur in de verkoop. Deze zijn verkrijgbaar via de website van de concertreeks.

??? ????????????! ?? Danny Vera, Davina Michelle, Tino Martin, Maan & meer komen naar Den Bosch! Deze zomer wordt de… Posted by Het Zomertheater on Wednesday, July 22, 2020

Bron: Het Zomertheater

Foutje gezien? Mail de redactie.​