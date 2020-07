Kylie Minogue komt aankomend najaar met vijftiende studioalbum

Kylie Minogue komt aankomend najaar met een nieuw album. De zangeres onthult dat haar vijftiende studioalbum vanaf begin november in de schappen ligt.

Goed nieuws voor fans van Kylie Minogue! De Australische zangeres brengt in november haar nieuwe album ‘Disco’ uit. Minogue deelde het nieuws dinsdagavond middels een tweet. ‘Disco’, het vijftiende studioalbum van de 52-jarige popster, verschijnt op vrijdag 6 november 2020.

Het eerste voorproefje van de nieuwe plaat wordt deze week al uitgebracht. Kylie liet woensdagochtend opnieuw via Twitter weten dat ze donderdag de eerste single van het nieuwe album uitbrengt, genaamd ‘Say Something’.

Are you waiting for me to SAY SOMETHING??? My new album DISCO is released November 6th and will be available to pre-order from Thursday morning at 00:01 BST ? #KylieDisco pic.twitter.com/En7MBDg6HE

Lovers! New music is ON THE WAY! SAY SOMETHING is all yours this Thursday. The first play is on @BBCRadio2 and I'll be phoning in to chat with the fabulous @ZoeTheBall. Tune in! ? #SaySomething pic.twitter.com/doziqfBO8H

— Kylie Minogue (@kylieminogue) July 22, 2020