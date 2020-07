Ólafur Arnalds verplaatst show in TivoliVredenburg

Ólafur Arnalds heeft zijn show in TivoliVredenburg uitgesteld. Het is nog niet bekend wanneer de IJslandse muzikant zijn show komt inhalen.

Ólafur Arnalds stelt show uit

Ólafur Arnalds zou op maandag 5 oktober naar de Grote Zaal van TivoliVredenburg komen. Door de aanhoudende coronacrisis heeft de IJslandse muzikant en componist echter besloten om zijn tourdata uit te stellen. Arnalds laat in een statement, dat op de website van TivoliVredenburg te lezen is, weten dat hij na lang nadenken besloten heeft om al zijn shows voor 2020 uit te stellen.

TivoliVredenburg meldt dat er gekeken wordt of het concert verplaatst kan worden. Ticketkopers worden daar in dat geval zo snel mogelijk over geïnformeerd, al waarschuwt het Utrechtse poppodium dat dit enige tijd kan duren.

Bron: TivoliVredenburg

