Nile Rodgers & CHIC in 2021 alsnog naar Royal Park Live

Nile Rodgers komt volgend jaar alsnog naar Paleis Soestdijk! Het funkicoon en zijn band CHIC zijn in juli 2021 te zien tijdens concertreeks Royal Park Live.

Het geannuleerde concert van Nile Rodgers & CHIC in de tuin van Paleis Soestdijk heeft een nieuwe datum gekregen! Rodgers en zijn band zouden oorspronkelijk deze zomer al optreden tijdens Royal Park Live, maar door de aanhoudende coronacrisis kon die show geen doorgang vinden.

Het funkicoon, bekend van wereldwijde hits als ‘Good Times’ en ‘Le Freak’, komt het concert op donderdag 8 juli 2021 inhalen. Royal Park Live meldt op zijn website dat reeds gekochte tickets gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum. Daarnaast zijn er nog tickets verkrijgbaar via de website van de concertreeks.

We hopen iedereen volgend jaar te kunnen zien en ontvangen in de ruin van Paleis Soestdijk.

